Fenerbahçe maçı öncesi... Danylo Sikan'dan Trabzonspor'a kötü haber!

13.09.2025 16:50:00
Trabzonspor, Danylo Sikan'ın sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Kulüp sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili futbolcu Danylo Sikan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" ifadesini kullandı.

