Fenerbahçe maçı öncesi Hatayspor'a kötü haber: 5 futbolcu cezalı!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:22

Güncelleme: 24.12.2024 - 09:22

Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta bordo beyazlı takımdan 4 isim bu sezon ligdeki 4. sarı kartlarını görerek, 1 futbolcu ise kırmızı kartla cezalı duruma düştüler.

4 SARI KART CEZALISI

Hatayspor'un iki stoperinden Francisco Calvo 7. dakikada, Recep Burak Yılmaz ise 15. dakikada sarı kart gördü. Ev sahibi takımda orta saha oyuncusu Görkem Sağlam 32. dakikada, Portekizli kanat forvet Joelson Fernandes ise 63. dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

1 SAKAT, 1 KIRMIZI KART CEZALISI

Öte yandan Akdeniz temsilcisinde talihsizlikler sarı kartlarla sınırlı kalmadı. 35. dakikada sol bek Cemali Sertel sakatlanarak oyuna devam edemedi. Cemali'nin yerine oyuna giren Cengiz Demir, 53. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Hatayspor'da 5 futbolcu cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlanan Cemali Sertel'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.