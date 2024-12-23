Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: 'Bugün yarın getirecekler'

Yayınlanma: 23.12.2024 - 21:04

Güncelleme: 23.12.2024 - 21:04

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferini bitirdiğini ve Brezilyalı yıldızın bugün yarın getirileceğini söyledi.

HT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında konuşan Dilmen, sarı lacivertli yönetimin bir de stoper alacağını belirtti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe, Talisca'yı bugün yarın getiriyor. Muhtemelen stoper de alacaktır."

"Tabi Eyüp maçından önceki stratejiler bunlar ama ona rağmen getireceğini düşünüyorum Talisca'yı. Satın alma opsiyonlu..."