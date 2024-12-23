Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: 'Bugün yarın getirecekler'
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katacağı ilk ismi açıkladı.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferini bitirdiğini ve Brezilyalı yıldızın bugün yarın getirileceğini söyledi.
HT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında konuşan Dilmen, sarı lacivertli yönetimin bir de stoper alacağını belirtti.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe, Talisca'yı bugün yarın getiriyor. Muhtemelen stoper de alacaktır."
"Tabi Eyüp maçından önceki stratejiler bunlar ama ona rağmen getireceğini düşünüyorum Talisca'yı. Satın alma opsiyonlu..."
Etiketler: #rıdvan dilmen #fenerbahçe #anderson talisca
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