Fenerbahçe'den Jose Mourinho açıklaması: 'Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'

Yayınlanma: 23.12.2024 - 18:23

Güncelleme: 23.12.2024 - 18:23

Trendyol Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesi ameliyatı olmak için yurt dışına gitti. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik direktörün başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Geçmiş Olsun Jose Mourinho! Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Mourinho, istirahat sürecinin ardından Türkiye'ye gelip takımla çalışmalara başlayacak.