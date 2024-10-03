Fenerbahçe maçı öncesi olay çıktı: Yaralılar var!
Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı maç öncesi Enschede'de taraftarlar arasında olay çıktı.
Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı öncesi Enschede şehrinde olay çıktı.
Maça büyük ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, şehir merkezinde toplanırken Twenteli taraftarların zaman zaman provokatif hareketleri oldu. Fenerbahçeli taraftarların büyük kısmı bu provakasyonlara uzun süre eşlik etmedi.
Polisin provokatif Twenteli taraftarlara müdahale etmemesi sonrası Fenerbahçeli bir kısım taraftarlar önce sözlü olarak cevap verdi ve iki taraf arasında gerilim arttı.
Bazı taraftarların fiziksel temas ile birlikte yaralandığı, bazılarının göz altına aldığı belirtildi.
İki taraf arasında fiziksel temas yaşanmaya başlayınca polis araya girdi. Polisin müdahalesi sonrası iki grup birbirinden ayrıldı.
Etiketler: #fenerbahçe #Twente #Hollanda
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