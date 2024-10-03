Üst üste ikinci kez... FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 17:47

Güncelleme: 03.10.2024 - 18:02

FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği 16-16'lık eşitlikle noktalandı. İkinci çeyrek de yakın geçerken devre Beşiktaş'ın 37-33'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe öne geçerken üçüncü çeyreği 55-51 önde tamamladı. Sarı-lacivertli takım maçı 79-63 kazandı ve şampiyon oldu.

Fenerbahçe'de Sevgi Uzun 15 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Beşiktaş'ta ise Khaalia Hillsman 18 sayıyla oyndı. Sarı-lacivertlilerde Gabby Williams 11 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle maçın en değerli oyuncusu seçildi.