Fenerbahçe maçı sonrası Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Asensio hangi depoda bekliyor?'

7.08.2025 11:03:00
Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi.

Nihat Kahveci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"İlk 30 dakikadaki rezalet futbolu izledikten sonra umutlandık. Bu umudun karşısında Brown'un kestiği topta Amrabat'la 1-1 yaptı ama sonra uzatmalarda gol. Şu uzatmalara dikkat edelim. Feyenoord'la ilgili 'Şunu nasıl kaçırdı' diye not almadım. Şu ikinci golü yemeyeceksin. Geçen seneden fark ne? Geçen sene ligde Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalmış Fenerbahçe... Tribün en son ıslıklanacak Tadic'i bile ıslıkladı. Dzeko da öyle. Sen bu sene Feyenoord maçına tek yeni transfer Brown'la başlıyorsun. Asensio hangi depoda bekliyor? Bu maçta prestij var. Şampiyonlar Ligi'ne girersen 17 yıl o müziği dinlemeyen Fenerbahçe taraftarı rahatlayacak. Geçen seneden tek farklı isim var. Aklım almıyor."

'BU OYUNLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRSEN NE OLUR'

"Bu turu geçsen Benfica ile oynayacaksın büyük ihtimalle. Bu oyunla Şampiyonlar Ligi'ne girsen ne olur. Skor iyi. 2-1 döner içerde. İlk yarı seyirciyle beraber gol atıp eleyebilirsin. Feyenoord gol atar gol yer. Bu takımı Kadıköy'de boğacaksın. Oğuz oynuyor orta yok. Mert Müldür ileri çıkamadı. Kanat yok. Asensio hangi depoda bekliyor? Asensio sol ön oynar on numara oynar sağ ön oynar. Sağ ayağıyla bugün bazılarının yaptığından daha iyisini yapar. Kerem Aktürkoğlu konuşuluyor. Fenerbahçe'nin Kerem'e yüzde 200 ihtiyacı var. Alınır mı alınmaz mı..."

