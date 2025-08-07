Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.08.2025 09:55:00
Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat, Feyenoord maçının ardından konuştu.

Faslı futbolcu, "Maalesef son dakika yediğimiz golden dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. İkinci yarı oyunu domine ettik ama maça iyi başlayamadık. İlk 20 dakika Feyenoord maça iyi başladı. Sonra biz daha iyi olmaya başladık. Bu maçta galibiyeti hak eden birisi varsa o da bizdik, Feyenoord değildi" dedi.

'TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ OLACAK'

Amrabat, "Her Fenerbahçe oyuncusunun düşündüğü gibi bizim için en önemli şey başarılı olabilmek. Feyenoord benim eski takımım ve burada önemli başarılar ve kupalar kazandım. Umarım Fenerbahçe'de de kazanırım bu başarıları. İkinci maç çok önemli olacak ve taraftarlarımızın her zamankinden daha fazla desteğine ihtiyacımız olacak. Umarım istediğimiz sonucu alır ve turu geçeriz" sözlerini sarf etti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #feyenoord #Sofyan Amrabat

