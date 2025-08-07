Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Szymanski ile Mert Müldür şeffaf adam gibiler'

Spor yazarları, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı yorumladı.

'MOURINHO İLK YARIYI ÇÖPE ATTI'

Hilmi Türkay: "Mourinho geçen sezonki alışkanlığını sürdürüp ilk yarıyı yine çöpe attı. 30 dakika F.Bahçe ne oynadı bilen yok! Feyenoord’a teslim olunan bir futbol sonucunda kalesinde golü gördü Sarı-Lacivertliler. Brown bir kez dribbling yaptı az kalsın ağları sarsıyordu. Ofsayta takılan gol heyecan yaratsa da tempo sorunu göze çarpıyor. F.Bahçe oyunu hızlandıramıyor. Bu takım “Orta sahaya transfer istiyorum” diye bağırıyor bana kalırsa. Ayrılan Tadic’i, Dzeko’yu kalite ve oyun zekâsı olarak aradım... İkinci yarı biraz daha toparlanan görüntüsü vardı F.Bahçe’nin. Belki bal yapmayan arı gibiydi ama 86. dakikada Amrabat’ın harika golü, sezonun bu döneminde birçok defonun üstünü kısa süreliğine kapatabilirdi. Yine olmadı, SarıLacivertliler dayanamadı, 90+1’de golü yedi... Ayağında topu tutamayan, baskı yapamayan, set oyunu oynayamayan F.Bahçe’nin hangi mevkilere transfer ihtiyacı olduğu belliyken gerekenin yapılmaması Ali Koç ve ekibine eksi yazar! " (Cumhuriyet)

'SZYMANSKI VE MERT MÜLDÜR ŞEFFAF ADAM GİBİLER'

Gürcan Bilgiç: "Boşa atılmış bir ilk yarı. Feyenoord'un golüne kadar rakibin ayaklarına bakan, topun peşinden koşan, seyirci kalan bütün bir takım. Dakikalar ilerledikçe de güvenini kaybeden futbolcu grubu… Szymanski ile Mert şeffaf adam gibiler. Bir takım, bir maça ancak bu kadar "hazırlanamaz" isimli bir gösteri izliyoruz sanki. Maç öncesinde aklımızdan geçenlerle, seyrettiğimiz arasında gece-gündüz kadar fark var. Kadıköy gecesi çok ateşli olacak." (Sabah)

'FENERBAHÇE BU FEYENOORD'U İSTANBUL'DA YENECEKTİR'

İlker Yağcıoğlu: "Feyenoord'a karşı ilk 45 dakikada beklenen Fenerbahçe sahada yoktu. Oyunu kendi sahasında kabul edip, rakibe gol pozisyonu vermedi. İşin hücum tarafında ise ciddi sıkıntılar olduğunu gördük. Sürekli uzun top atmak zorunda kaldık ve bunların hiçbiri olgun atağa dönmedi. Bu kadar rakibi geride kabul ettiğinizde tıpkı yediğimiz golde olduğu gibi, bir karambol sonucu ya da kendi oyuncumuza çarpan top sonucu golü kalenizde görebilirsiniz. Öyle de oldu ve mağlup duruma düştük. Oyunu götürmek niyetindeydi. Sonuç olarak 1-1'i bulduktan sonra yenilen gol moralleri bozsa da benim gördüğüm F.Bahçe bu Feyenoord'u İstanbul'da yenecektir." (Takvim)

'ORTA SAHADAKİ OYUN AKLININ EKSİKLİĞİ ÇOK GÖZE ÇARPTI'

Engin Verel: "Fenerbahçe kağıt üzerinde daha değerli olsa da maçın başında ağırlığını rakibine hissettirecek bir giriş yapmadı. Savunmada kalabalık olmak her zaman güvenli savunma yapmak anlamına gelmiyor. Oyunun ilk yarım saatlik bölümü Mourinho'ya neler yapması gerektiği kadar neler yapmaması gerektiği konusunda da çok önemli ipuçları verdi. O da bu dersi ikinci yarı uygulamaya koydu. Fenerbahçe ön alanda baskı yaptı, çok adamla hücum etti ve rakibi hataya zorladı. Kaybettiği topları da çok çabuk geri kazandı. Ancak nedense ceza sahası önünde ve içinde son toplarda bir türlü golü getirecek beceriyi gösteremedik. Fenerbahçe'nin orta sahadaki oyun aklının eksikliği çok göze çarptı. Mourinho'nun Hakan Çalhanoğlu'nu istemesi boşuna değil." (Akşam)