Fenerbahçe maçında AEK Larnaca taraftarlarından skandal pankart!

14 Ekim 2022 Cuma, 12:54

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca ile oynadığı maçta Güney Kıbrıs Rum Kesimi taraftarları, bir dizi tahrik edici olaya imza attı.

Tribünde maçtan önce Kıbrıs'taki Türklere silahlı saldırılar düzenleyen terör örgütü EOKA'nın, Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesini simgeleyen bayrakları açıldı. Polis zoruyla bu bayraklar toplatıldı. Ardından tüm tribünlerde Yunanistan bayrakları açıldı.

Maçtan önce ise Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' veciz sözünü iğnelemek isteyen bir pankart açıldı. Tüm kale arkasını kaplayan pankartta 'Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne ironi ama. Asla unutma' yazıldı.

KAR MASKELİ "MİLİTANLAR" SAHADA

Yüzleri kar maskeleriyle kapatılmış kişiler sahaya girerek Yunanistan bayrağı açtı. Herhangi bir engelle karşılaşmayan üç kişi, sahayı turladıktan sonra tribüne geri döndü.

SAHAYA YABANCI MADDE YAĞDI

Maç sırasında ise özellikle Fenerbahçeli futbolculara, taç veya korner gibi duran toplarda yabancı maddeler atıldı. Maçın son bölümünde ise Ferdi Kadıoğlu'nun kullanacağı taç atışı sırasında yabancı madde atıldı ve ağır hakaretlerde bulunuldu. Oyun bu anlarda bir müddet durdu. Daha sonra güvenlik görevlilerinin o bölgeye gitmesiyle taç atışı kullanılabildi.

UEFA GÖZLEMCİSİ NOT ALDI

Sporx'in haberine göre, maçı takip eden UEFA gözlemcisinin bu olayları not ettiği görülürken, UEFA'nın ne ceza verileceği ise merak konusu oldu.