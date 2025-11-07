Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe maçında olay olan pankart için Viktoria Plzen'den açıklama!

7.11.2025 09:20:00
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaştığı maçta ev sahibi ekip taraftarlarının açtığı "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı olay olmuştu. Viktoria Plzen cephesi maç sonrası söz konusu pankartla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Maçta Çekya ekibinin taraftarlarının kale arkasında açtığı "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Birçok Türk futbolsever sosyal medyada söz konusu pankarta tepki gösterdi. Viktoria Plzen kanadı ise maçın ardından bu pankarta açıklık getirdi.

Kulübün medya sorumlusu Vaclav Hanzlik, "Türklerle savaşmak gerekir" pankartıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Bu birebir 'Aslan Asker Şvayk' kitabından bir alıntıdır. Türk ile savaş olmalı dediğinde Türk'e karşı değil Türk ile savaş demektir. Aslında esprili bir yaklaşım savaş anlamı içermiyor. Bu, kitaptan bir alıntıdır. Üzerinde çok durmamak gerekir diye düşünüyorum."

