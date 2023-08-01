Fenerbahçe, mağazalarda ürünlerin 5 yıldızlı olarak satılacağını açıkladı

Fenerium, yeni sezonda Fenerbahçe Futbol A Takımı ürünlerinin 5 yıldızlı olarak üretilmesine ve satılmasına devam edileceğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 17:38
Fenerbahçe, mağazalarda ürünlerin 5 yıldızlı olarak satılacağını açıkladı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Yüksek Divan Kurulu’nda yeni sezonda oynanacak resmi karşılaşmalarda yıldızsız formayla çıkılacağını açıklamıştı.

Ancak sonrasında ise sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik Fenerbahçe Spor Kulübü lisanslı taraftar ürünleri mağazası Fenerium'dan açıklama geldi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2023-2024 Sezonu Futbol A Takım forma ve şortlarımız, antrenman grubu ve 28 şampiyonluğumuza ithafen üretilen tüm koleksiyonlarımız 5 yıldızlı olarak üretilmeye ve satılmaya devam edecektir. Bu konuda yapılan gerçek dışı paylaşımların dikkate alınmamasını rica ederiz” ifadelerine yer verildi.


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