Fenerbahçe ile adı anılan Karl Toko Ekambi, Lyon'un kamp kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe ile adı anılan Karl Toko Ekambi, Lyon'un İsviçre'de yapacağı kamp kadrosuna alınmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:35
Fenerbahçe ile adı anılan Karl Toko Ekambi, Lyon'un kamp kadrosuna alınmadı
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Fenerbahçe ile adı anılan Karl Toko Ekambi'de yeni gelişme. 

30 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusu, Lyon'un İsviçre'de yapılacak kamp kadrosuna alınmadı. 

2020-21 sezonunun başında 11.5 milyon Euro'ya Villarreal'den Lyon'a transfer olan Ekambi, geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık geçirmişti.


Karl Toko Ekambi fenerbahçe transfer

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