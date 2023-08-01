Fenerbahçe ile adı anılan Karl Toko Ekambi, Lyon'un kamp kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe ile adı anılan Karl Toko Ekambi, Lyon'un İsviçre'de yapacağı kamp kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe ile adı anılan Karl Toko Ekambi'de yeni gelişme.
30 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusu, Lyon'un İsviçre'de yapılacak kamp kadrosuna alınmadı.
2020-21 sezonunun başında 11.5 milyon Euro'ya Villarreal'den Lyon'a transfer olan Ekambi, geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık geçirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- Kredi kartlarına taksit kısıtlaması
- Esenyurt'taki cinayette flaş gelişme
- 'Tekel bayisi' vahşetine yayın yasağı!
- İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği
- Davutoğlu’ndan ‘seçim’ itirafı
- Ünlü sanatçı kısmi felç geçirdi
- Finali nerede oynamak istediklerini açıkladı
- Milyonları ilgilendiren zam açıklaması
- Hande Fırat'a kötü haber