Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Kopenhag deplasmanında avantaj arıyor. Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
16 Ağustos Salı günü oynanacak Kopenhag - Trabzonspor maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Parken Stadı'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kopenhag - Trabzonspor mücadelesi dijital medya platformu Exxen'den yayımlanacak.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak.
Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.
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