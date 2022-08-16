Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Kopenhag deplasmanında avantaj arıyor. Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 11:05
Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

16 Ağustos Salı günü oynanacak Kopenhag - Trabzonspor maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Parken Stadı'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Trabzonspor mücadelesi dijital medya platformu Exxen'den yayımlanacak. 

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.


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