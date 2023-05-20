Fenerbahçe “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” sloganları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe, Trabzonspor maçındaki "Mecliste Hizbullah istemiyoruz” sloganları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe taraftarları, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganları attı.
Taraftarın tepkisinin ardından sarı lacivertliler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Fenerbahçeli taraftarlar, Hüda-Par’ın Meclis’e girmesine tepki göstererek “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” sloganları atmıştı.
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