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Fenerbahçe “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” sloganları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe, Trabzonspor maçındaki "Mecliste Hizbullah istemiyoruz” sloganları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:06
Fenerbahçe “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” sloganları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe taraftarları, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganları attı.

Taraftarın tepkisinin ardından sarı lacivertliler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin  Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Fenerbahçeli taraftarlar, Hüda-Par’ın Meclis’e girmesine tepki göstererek “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” sloganları atmıştı. 


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