Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Arda Güler'e özel tebrik

Yayınlanma: 19.05.2023 - 15:41

Güncelleme: 19.05.2023 - 15:41

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in performansına teknik direktör Jorge Jesus da kayıtsız kalmadı.

NTV Spor'un haberine göre Portekizli teknik direktör, 3-1 kazanılan maçın ardından genç oyuncuyu özel olarak tebrik etti. Soyunma odasında Arda Güler'e sarılarak yetenekli futbolcuyu kutlayan Jesus, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında da futbolcusundan övgüyle bahsetmişti.

Jorge Jesus, basın toplantısında da Arda Güler'den övgüyle bahsederek, "Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Bugün oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi" sözlerini kullanmıştı.

MAÇ İÇERİSİNDE TARTIŞMA

Jorge Jesus ve Arda Güler, Trabzonspor karşılaşmasında dikkat çeken bir görüntüye imza atmıştı. Bir pozisyonda rakibinden sıyrılmak isterken topu kurtaramayan Arda Güler, kendisine tepki gösteren Jorge Jesus'a elleriyle yaptığı hareketle bir reaksiyon göstermişti.