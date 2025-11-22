Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Medicana, Alanya Belediyespor'u set vermeden geçti!

Fenerbahçe Medicana, Alanya Belediyespor'u set vermeden geçti!

22.11.2025 16:30:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Medicana, Alanya Belediyespor'u set vermeden geçti!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, ON Hotels Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, ON Hotels Alanya Belediyespor'a konuk oldu.

Alanya 100. Yıl Recep Hafızoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana, 3. galibiyetini elde etti. Alanya Belediyespor ise tek galibiyette kaldı.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma

ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Furkan Dur)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Galvez, Mustafa Cengiz, Yiğit Gülmezoğlu, Halil Kurtuluş, Franca)

Setler: 24-26, 15-25, 23-25

Süre: 91 dakika (34, 23, 34)

İlgili Konular: #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi #Fenerbahçe Medicana #On Hotels Alanya Belediyespor

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 2 eksik!
Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 2 eksik! Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, yarın (23 Kasım) Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde 2 futbolcu mücadelede forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'den Partizan maçındaki ırkçı pankarta tepki! 'Şikayetlerimize rağmen asılmasına izin verdiler'
Fenerbahçe'den Partizan maçındaki ırkçı pankarta tepki! 'Şikayetlerimize rağmen asılmasına izin verdiler' Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 12. haftasında Belgrad'da Partizan'ı 99-87 mağlup etti. Karşılaşmaya Partizan tribünlerinde açılan skandal pankart damga vurdu. Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Görüşmeler başladı: Fenerbahçe'den orta saha atağı!
Görüşmeler başladı: Fenerbahçe'den orta saha atağı! Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de hedefteki isimlerden birinin Alanyaspor forması giyen Maestro olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde futbol direktörü Devin Özek'in Akdeniz ekibi ile görüşmeleri başlattığı öne sürüldü.