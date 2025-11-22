Görüşmeler başladı: Fenerbahçe'den orta saha atağı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun Alanyaspor'dan Maestro'nun transfer edilmesini istediği belirtilmişti. Bu transfer için harekete geçen sarı-lacivertliler, Angolalı orta sahayı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Alanyaspor, Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu cevap verdi. Sarı-lacivertlilerde Devin Özek'in Alanyaspor ile mali konular üzerine görüşmelere başladığı ifade edildi. 22 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde Fenerbahçe forması giymesinin yüksek ihtimal olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Fred'e alternatif ve geleceğe yatırım olarak düşündüğü Maestro'nun piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon 11 maçta forma giyen Maestro 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.