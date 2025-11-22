Görüşmeler başladı: Fenerbahçe'den orta saha atağı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.11.2025 14:09:00
Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de hedefteki isimlerden birinin Alanyaspor forması giyen Maestro olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde futbol direktörü Devin Özek'in Akdeniz ekibi ile görüşmeleri başlattığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun Alanyaspor'dan Maestro'nun transfer edilmesini istediği belirtilmişti. Bu transfer için harekete geçen sarı-lacivertliler, Angolalı orta sahayı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Alanyaspor, Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu cevap verdi. Sarı-lacivertlilerde Devin Özek'in Alanyaspor ile mali konular üzerine görüşmelere başladığı ifade edildi. 22 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde Fenerbahçe forması giymesinin yüksek ihtimal olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Fred'e alternatif ve geleceğe yatırım olarak düşündüğü Maestro'nun piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon 11 maçta forma giyen Maestro 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.

