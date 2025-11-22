Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 2 eksik!

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 2 eksik!

22.11.2025 11:37:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 2 eksik!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, yarın (23 Kasım) Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde 2 futbolcu mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Sezonda son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, rakibi Galatasaray'ın son 2 haftadaki puan kayıplarıyla milli araya 1 puan farkla 2. sırada girdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım durumundaki Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek rakibiyle 14. hafta oynayacağı derbiye moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor.

SEMEDO VE SZYMANSKİ OLMAYACAK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin ise tedavisi sürüyor.

Semedo ve Szymanski'nin yanı sıra milli takımdan dönen ve üst üste çok fazla maça çıkan Edson Alvarez ile ilgili son duruma teknik heyet karar verecek.

OOSTERWOLDE SINIRDA

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Çaykur Rizespor mücadelesine kart sınırında çıkacak.

Hollandalı savunmacı, yarın oynanacak müsabakada kart görmesi durumunda Galatasaray karşısında derbide forma giyemeyecek.

İlgili Konular: #fenerbahçe #çaykur rizespor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da seriyi sürdürdü!
Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da seriyi sürdürdü! EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 mağlup etti.
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Merih Demiral'ın aklını karıştıran teklif!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Merih Demiral'ın aklını karıştıran teklif! Fenerbahçe'nin Al-Ahli ile sözleşmesi sona erecek Merih Demiral'la anlaşmak üzere olduğu ancak son anda durumu tersine çevirebilecek gelişmeler yaşandığı iddia edildi.
Fenerbahçe'den Partizan maçındaki ırkçı pankarta tepki! 'Şikayetlerimize rağmen asılmasına izin verdiler'
Fenerbahçe'den Partizan maçındaki ırkçı pankarta tepki! 'Şikayetlerimize rağmen asılmasına izin verdiler' Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 12. haftasında Belgrad'da Partizan'ı 99-87 mağlup etti. Karşılaşmaya Partizan tribünlerinde açılan skandal pankart damga vurdu. Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi.