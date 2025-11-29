Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Medicana, Altekma deplasmanında hata yapmadı!

Fenerbahçe Medicana, Altekma deplasmanında hata yapmadı!

29.11.2025 17:53:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Medicana, Altekma deplasmanında hata yapmadı!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, Altekma'yı konuk oldu.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksinde oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 3-1'lik skorla kazandı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Dünya Kandemir, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Franca, Mustafa Cengiz, Galvez)

Setler: 25-20, 19-25, 17-25, 18-25

Süre: 126 dakika

İlgili Konular: #Altekma #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi #Fenerbahçe Medicana

İlgili Haberler

İtalyan basını duyurdu... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!
İtalyan basını duyurdu... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Napoli'nin sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamadığı Amir Rrahmani'ye Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe’de yönetim, teknik heyet ve futbolcular derbiyi sabırsızlıkla bekliyor: ‘Pazartesi görüşürüz’
Fenerbahçe’de yönetim, teknik heyet ve futbolcular derbiyi sabırsızlıkla bekliyor: ‘Pazartesi görüşürüz’ Fenerbahçe, derbi galibiyetiyle hem liderliği almak hem de geçen sezon Kadıköy’de kaybedilen maçların yaralarını kapatmak istiyor. Taraftarlar, Kadıköy’ü doldurarak özel tribün şovuyla takımı motive edecek.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu Trendyol Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.