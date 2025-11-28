Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyan basını duyurdu... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

İtalyan basını duyurdu... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

28.11.2025 13:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyan basını duyurdu... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Napoli'nin sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamadığı Amir Rrahmani'ye Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe için İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli ile Amir Rrahmani, sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. 

Bu durum Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilgisini çekti. İtalyanlara göre iki kulüp de Kosovalı stoper ile ilgileniyor.

NAPOLİ TUTMAK İSTİYOR

Napoli'nin yıldız stoperi kadroda tutarak takım iskeletini korumak istediği kaydedildi.

Bu sezon İtalyan ekibiyle 7 maçta 604 dakika süre alan deneyimli stoper, gol veya asist katkısında bulunmadı. 

Kosovalı futbolcunun Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #napoli

İlgili Haberler

Napoli - Frankfurt maçında gol sesi çıkmadı!
Napoli - Frankfurt maçında gol sesi çıkmadı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile Eintracht Frankfurt arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis hakkında yargılama kararı!
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis hakkında yargılama kararı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in, Yunan savunma oyuncusu Kostas Manolas ile Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in transferindeki usulsüzlük iddiası nedeniyle yargılanacağı kaydedildi.
Napoli ikinci yarıda açıldı!
Napoli ikinci yarıda açıldı! Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Karabağ'ı 2-0 mağlup etti.