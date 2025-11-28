İtalyan basını duyurdu... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe için İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli ile Amir Rrahmani, sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı.

Bu durum Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilgisini çekti. İtalyanlara göre iki kulüp de Kosovalı stoper ile ilgileniyor.

NAPOLİ TUTMAK İSTİYOR

Napoli'nin yıldız stoperi kadroda tutarak takım iskeletini korumak istediği kaydedildi.

Bu sezon İtalyan ekibiyle 7 maçta 604 dakika süre alan deneyimli stoper, gol veya asist katkısında bulunmadı.

Kosovalı futbolcunun Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.