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Fenerbahçe Medicana, Burutay Subaşı'nı duyurdu

Fenerbahçe Medicana, Burutay Subaşı'nı duyurdu

30.06.2025 15:50:00
Güncellenme:
DHA
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Fenerbahçe Medicana, Burutay Subaşı'nı duyurdu

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli milli oyuncu Burutay Subaşı'nı kadrosuna katarak yeni sezon öncesi önemli bir takviyeye imza attı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli voleybolcu Burutay Subaşı'nı kadrosuna kattı.

2005-2006 SGK Ankara ile profesyonel kariyerine başlayan Burutay; Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ve Arkas Spor formalarını terletti.

2022-2023 Türkiye Kupası'nda 'En iyi servis atan oyuncu' ve 'En skorer oyuncu' ödüllerini alan Burutay, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarında Türkiye Süper Kupası'nın MVP'si seçildi.

Fenerbahçe Medicana resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Burutay Subaşı'na 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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