Fenerbahçe Medicana, Cizre Belediyespor'a şans tanımadı!

16.11.2025 16:40:00
AA
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz

Rams Global Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Rezaei, Aghajanimohzaji, Hakan Polat (Alperay Demirciler, Umut Durur, Butuhan Hüseyin Duman, Emre Çevik, Taha Erden, Mehmet Kantarcıoğlu)

Fenerbahçe Medicana: Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yigit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Gomez, Franca, Kaan Gürbüz)

Setler: 17-25, 23-25, 14-25

Süre: 75 dakika (24, 28,23)

