Fenerbahçe Medicana, Jeffrey Jendryk'i kadrosuna kattı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 19:11

Güncelleme: 11.02.2025 - 19:11

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu Jeffrey Jendryk ile güçlendirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Profesyonel voleybol hayatına 2014-2015 sezonunda Amerika'nın Loyola Ramblers takımında başlayan 1995 doğumlu sporcu, son olarak Gioiella Prisma Taranto formasını giyiyordu.