Fenerbahçe Medicana Kupa Voley'de şampiyon oldu!
Fenerbahçe Medicana, Erkekler Kupa Voley finalinde karşılaştığı Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-0 mağlup etti ve kupaya uzandı.
Sarı Lacivertliler, 5. kez AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon oldu. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli voleybolcular, kupa zaferini taraftarlarla kutladı.
Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk altısı ve liberolar Burak Güngör-Caner Dengin ile maça başlayan Fenerbahçe Medicana, Mirza Lagumdzija ve Ngapeth'in karşılıklı sayılarıyla geçilen setin ilk bölümünde 13-12 üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümlerde skorer isimleriyle fark yaratan Fenerbahçe, ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.
5. ŞAMPİYONLUĞU
İkinci sete de iyi bir oyunla başlayan Fenerbahçe Medicana 3-0'lık bir seri yaptı. Ardından Ngapeth'in hücumda gösterdiği iyi oyunla skoru 8-3'e getiren sarı lacivertliler, rakibine mola aldırdı. Mola dönüşü 5-0'lık bir seriyle karşılık veren Halkbank, 14-12 öne geçti. Son bölümleri büyük bir heyecana sahne olan ikinci seti de 25-23 kazanan sarı lacivertliler, 2-0 üstünlüğü yakaladı.
İyi oyununu üçüncü sete de taşıyan Fenerbahçe Medicana, Ngapeth'in üst üste sayılarıyla 4-0'lık bir seri yakaladı. Setin ilerleyen bölümlerinde de skorer üstünlüğünü rahat bir oyunla sürdüren Fenerbahçe skoru 17-12'ye getirdi. Kalan dakikalarda Ngapeth ile rakibine şans tanımayan Fenerbahçe, seti 25-17, maçı da 3-0 kazanarak 5. kez AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon oldu.
AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Medicana bu sonuçla önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.
Salon: Yenişehir Spor Salonu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yavuzakdemir
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Lagumdzija, Hidalgo (Volkan Döne, İzzet Ünver, Sotola, Ekrem Caner Çiçekoğlu)
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Caner Dengin, Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen, Luburic)
Setler: 19-25, 23-25, 17-25
Süre: 89 dakika (28, 34, 27)
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