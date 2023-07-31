Fenerbahçe, Mert Müldür'ü bitiriyor!

Yayınlanma: 31.07.2023 - 09:23

Güncelleme: 31.07.2023 - 09:23

Fenerbahçe, milli sağ bek Mert Müldür transferinde sona yaklaştı.

Fenerbahçe, Mert Müldür'ün transferi için Serie A kulübü Sassuolo ile 3.5 milyon euro bonservis artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.



İSTANBUL'A GELİYOR

Sporst Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu bu akşam saat 23.45'te İstanbul'da olacak.

2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Mert Müldür, 90 kez Sassuolu forması giyerken, takımına 2 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

