Fenerbahçe, Mesut Özil ile ilgili iddialara yanıt verdi
Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil'le ilgili basında yer alan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe, dün basında Mesut Özil ile ilgili yer alan haberlere dair bir açıklama metni yayımladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması:
Dün bir fotoğraf karesinden yola çıkarak Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ve kadromuzun önemli isimlerinden Mesut Özil arasında problem varmış gibi yaratılmaya çalışılan algı rüzgârı, bugün Takvim gazetesinin üzerine koymaya çalıştığı iddialarla kamuoyuna servis edilmiştir.
‘Artık Kimse Mesut Değil’ başlığı ile verilen bu haber, kesinlikle doğru değildir.
Futbolcumuz ve takım kaptanlarımızdan Mesut Özil, kulübümüzün şeffaf bir şekilde iletişimini yaptığı gibi Olimpiakos maçından önce grip olmuş ve iki gün boyunca serum tedavisi görmüştür.
Sadece tek antrenman ile Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilen oyuncumuzun hazır olma durumuna ve bu sürece en hakim olan kişi Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’dır.
Hedefine odaklanmış şekilde çalışmalarını sürdüren, bu yolda bir ve bütün olan takımımıza dair yaratılmaya çalışılan gündemlerin dikkate alınmamasını kamuoyundan ve taraftarlarımızdan rica ederiz.
Takvim Gazetesi’nin haberi doğru değildir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2021
https://t.co/7HHxHB4fzN pic.twitter.com/r9DmT8Rwie
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
- Orkestra ekibinden Bülent Ersoy'a tepki
- Türkiye genelinde internet sıkıntısı
- Emniyet’te ‘Yu-Ma-Tu’ depremi
- Facebook'a bir kötü haber daha
- Sosyal medya çöküntüsünün ardından Yavaş'tan mesaj
- Rusya'dan Türkiye açıklaması
- Köprüde korkutan anlar
- Dev bankadan Türkiye tahmini
- Erdoğan’a Neler Oluyor?