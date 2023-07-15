Fenerbahçe - Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:19

Güncelleme: 15.07.2023 - 10:24

Yeni sezon öncesi Rusya'da hazırlık turnuvasına katılan Fenerbahçe, buradaki son maçına çıkıyor.

FENERBAHÇE - NEFTÇİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarı-lacivertli ekip, Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Neftçi Bakü arasındaki mücadele TSİ 14.00'te başlayacak

FENERBAHÇE - NEFTÇİ MAÇI HANGİ KANALDA?

St. Petersburg şehrinde bulunan SDYuShOR Smena Stadyumu'nda oynanacak mcüadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe, Rusya'da daha önce Zenit ile normal sürede 0-0 berabere kalmış, ardından penatılarda 4-3 kaybetmişti. Sarı-lacivertli takım, Kızılyıldız'a ise 3-1 mağlup oldu.