Fenerbahçe - Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Rusya'daki son hazırlık maçında Azerbaycan Ligi kulübü Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.
Yeni sezon öncesi Rusya'da hazırlık turnuvasına katılan Fenerbahçe, buradaki son maçına çıkıyor.
FENERBAHÇE - NEFTÇİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Sarı-lacivertli ekip, Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Neftçi Bakü arasındaki mücadele TSİ 14.00'te başlayacak
FENERBAHÇE - NEFTÇİ MAÇI HANGİ KANALDA?
St. Petersburg şehrinde bulunan SDYuShOR Smena Stadyumu'nda oynanacak mcüadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe, Rusya'da daha önce Zenit ile normal sürede 0-0 berabere kalmış, ardından penatılarda 4-3 kaybetmişti. Sarı-lacivertli takım, Kızılyıldız'a ise 3-1 mağlup oldu.
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