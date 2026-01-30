Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe maçının ardından flaş karar... Başkan son düdük çalar çalmaz 3 futbolcuyu gönderdi!

Fenerbahçe maçının ardından flaş karar... Başkan son düdük çalar çalmaz 3 futbolcuyu gönderdi!

30.01.2026 09:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe maçının ardından flaş karar... Başkan son düdük çalar çalmaz 3 futbolcuyu gönderdi!

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden FCSB'de, karşılaşmanın ardından kulüp sahibi Gigi Becali'den flaş bir karar geldi. Becali, son düdük çalar çalmaz yaptığı açıklamada 3 futbolcuyu takımdan göndereceğini duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 12'ye yükselterek lig aşamasını 19. sırada tamamladı. 7 puanda kalan FCSB ise 27. sırada yer alarak ilk 24'e giremedi ve Avrupa'ya veda etti.

FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Fenerbahçe maçının ardından bazı futbolcularını sert bir şekilde eleştirdi ve radikal kararlar aldı. Başkan Becali, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından 3 oyuncunun takımdan ayrılacağını açıkladı.

Rumen basınından Digi Sport'a konuşan Becali, "Bana hiç yardımcı olmayan oyuncuları tutamayacağımı anladım" diyerek kanat oyuncuları Dennis Politic ve Octavian George Popescu ile santrfor Denis Alibec'i takımdan göndereceğini duyurdu.

"Politic'i çözüm olarak görmüyorsam ne yapmalıyım? Popescu'yu görüyorsam ne yapmalıyım? Alibec'ten vazgeçiyorum" diyen Rumen başkan, iki transfer yaparak takımı güçlendireceğini dile getirdi

67 yaşındaki futbol adamı, Politic'e Yunanistan'dan talipler olduğunu, Alibec'i ise Hagi'nin takımı Farul Constanta'ya transfer olacağını sözlerine ekledi. 

FCSB'de Politic ve Popescu, Fenerbahçe'ye karşı sahada yer alırken, Alibec ise kadroya alınmamıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #FCSB

İlgili Haberler

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten özeleştiri: 'Oyun yakışmadı'
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten özeleştiri: 'Oyun yakışmadı' Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, 1-1 berabere biten FCSB maçının ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak son 16 play-off turu kura çekiminin ardından temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.
Fenerbahçe play off oynamayı garantiledi... İşte UEFA ülke puanında son durum!
Fenerbahçe play off oynamayı garantiledi... İşte UEFA ülke puanında son durum! UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonun lig aşamasında son maçlar oynandı. Oynanan son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.