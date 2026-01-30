Fenerbahçe maçının ardından flaş karar... Başkan son düdük çalar çalmaz 3 futbolcuyu gönderdi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 12'ye yükselterek lig aşamasını 19. sırada tamamladı. 7 puanda kalan FCSB ise 27. sırada yer alarak ilk 24'e giremedi ve Avrupa'ya veda etti.

FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Fenerbahçe maçının ardından bazı futbolcularını sert bir şekilde eleştirdi ve radikal kararlar aldı. Başkan Becali, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından 3 oyuncunun takımdan ayrılacağını açıkladı.

Rumen basınından Digi Sport'a konuşan Becali, "Bana hiç yardımcı olmayan oyuncuları tutamayacağımı anladım" diyerek kanat oyuncuları Dennis Politic ve Octavian George Popescu ile santrfor Denis Alibec'i takımdan göndereceğini duyurdu.

"Politic'i çözüm olarak görmüyorsam ne yapmalıyım? Popescu'yu görüyorsam ne yapmalıyım? Alibec'ten vazgeçiyorum" diyen Rumen başkan, iki transfer yaparak takımı güçlendireceğini dile getirdi

67 yaşındaki futbol adamı, Politic'e Yunanistan'dan talipler olduğunu, Alibec'i ise Hagi'nin takımı Farul Constanta'ya transfer olacağını sözlerine ekledi.

FCSB'de Politic ve Popescu, Fenerbahçe'ye karşı sahada yer alırken, Alibec ise kadroya alınmamıştı.