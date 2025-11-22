Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan yıllar sonra itiraf: 'Kar maskesi giyip Trabzonspor maçına gidiyordum'

22.11.2025 16:35:00
2010'da Fenerbahçe altyapısında oynayan Hakan Çinemre, sarı lacivertli formayı giydiği dönemle ilgili dikkat çeken bir Trabzonspor itirafında bulundu.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve A Takım'la sadece bir kez resmi maç oynayan Hakan Çinemre, şu anda Orduspor 1967 forması giyiyor. 

TRT Spor'a konuşan Çinemre, Fenerbahçe altyapsında oynadığı dönemle ilgili yaptığı Trabzonspor itirafıyla dikkat çekti.

Hakan Çinemre'nin açıklamaları şöyle:

"Ben Trabzonluyum, bunu Aziz Yıldırım da biliyordu. Fenerbahçe altyapısında oynarken kar maskesi giyip Trabzonspor maçına gidiyordum. Ben, Aziz Yıldırım'dan bunu saklamadım. Bunu herkes bilir.

Hiçbir zaman formaya hiçbir yerde ihanet etmedim. İnsanlar benim forma için nasıl mücadele ettiğimi de bilir. O formanın hakkını her zaman veririm. Ama bunu saklamıyorum ben, Trabzonluyum."

