Fenerbahçe'nin Euroleague'deki rakibi belli oldu

17.04.2026 22:36:00
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off'larında Zalgiris Kaunas ile eşleşti. Fenerbahçe, seride ev sahibi avantajıyla mücadele edecek.

Normal sezondaki son maçında Paris'i yenen ve AS Monaco'nun da deplasmanda Hapoel'e yenilmesiyle beşinci sıraya fırlayan Litvanya ekibi, bu sezon oynanan iki maçta da temsilcimizi mağlup etmişti.

Serinin ilk iki maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe'nin en sahipliğinde oynanacak. Zalgiris'in ev sahipliğindeki karşılaşma ise Kaunas'ta, Zalgirio Arena'da oynanacak.

Eşleşmede üç galibiyete ilk olarak ulaşan taraf, adını Final Four'a yazdırmış olacak. Serinin maç programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

