Fenerbahçe'nin gündemindeki Greenwood için transfer açıklaması

29.05.2026 16:33:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Mason Greenwood için konuşan Marsilya Sportif Direktörü Greogry Lorenzi, yıldız futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi.

Ligue 1'de sezonu beşinci sırada tamamlayarak Avrupa Ligi bileti alan Marsilya'da ekonomik sorunlar devam ediyor. Yaz transfer döneminde yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenen Fransız ekibi, yıldız futbolcularından bazılarıyla yollarını ayırmak zorunda kalabilir.

GREENWOOD İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Marsilya'nın yeni sportif direktörü Greogry Lorenzi, kulübün ekonomik durumunu ve transferle ilgili konuştu. Lorenzi, L'Equipe'e verdiği röportajda Mason Greenwood'la ilgili şunları söyledi: 

"Ciddi olarak üzerine düşünmemiz gereken oyunculardan biri. Bir fırsat doğarsa, elbette bunu değerlendirmek zorundayız. Ancak kulübün ve oyuncunun da bir tutumu var. Bu konuyu yönetmek ve tüm taraflar için en iyi çözümü bulmak da bize düşüyor."

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Öte yandan haberde Mason Greenwood'un Marsilya'da gösterdiği performansın ardından birçok kulübün transfer listesinde girdiği belirtildi. Haberde, "Greenwood İspanyol, Alman ve Türk kulüplerinin dikkatini çekti" denildi. İngiliz futbolcuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürülmüştü. Ek olarak Marsilya'nın Greenwood'dan 50 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli kazanabileceği aktarıldı.

Dominik Livakovic'ten transfer iddialarına yanıt: 'Fenerbahçe’nin ne söyleyeceğini görmek lazım' Milli takım kampında geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunan Dominik Livakovic, transfer süreciyle ilgili atılacak adımların Fenerbahçe'deki seçim sonucuna bağlı olduğunu belirtti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Marco Senesi imzayı atıyor İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın, Bournemouth'la sözleşmesi biten Marco Senesi'yle 4 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.
Hamit Altıntop'tan Fenerbahçe'ye eleştiri: 'Bu toprakların futbol birikimine yapılmış haksızlıktır' Futbolculuk kariyerinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir dönem görev yapan Hamit Altıntop, Fenerbahçe'ye yönelik analiz ve eleştiriler yaptı.