Fenerbahçe'nin gündemindeki Greenwood için transfer açıklaması

Ligue 1'de sezonu beşinci sırada tamamlayarak Avrupa Ligi bileti alan Marsilya'da ekonomik sorunlar devam ediyor. Yaz transfer döneminde yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenen Fransız ekibi, yıldız futbolcularından bazılarıyla yollarını ayırmak zorunda kalabilir.

GREENWOOD İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Marsilya'nın yeni sportif direktörü Greogry Lorenzi, kulübün ekonomik durumunu ve transferle ilgili konuştu. Lorenzi, L'Equipe'e verdiği röportajda Mason Greenwood'la ilgili şunları söyledi:

"Ciddi olarak üzerine düşünmemiz gereken oyunculardan biri. Bir fırsat doğarsa, elbette bunu değerlendirmek zorundayız. Ancak kulübün ve oyuncunun da bir tutumu var. Bu konuyu yönetmek ve tüm taraflar için en iyi çözümü bulmak da bize düşüyor."

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Öte yandan haberde Mason Greenwood'un Marsilya'da gösterdiği performansın ardından birçok kulübün transfer listesinde girdiği belirtildi. Haberde, "Greenwood İspanyol, Alman ve Türk kulüplerinin dikkatini çekti" denildi. İngiliz futbolcuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürülmüştü. Ek olarak Marsilya'nın Greenwood'dan 50 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli kazanabileceği aktarıldı.