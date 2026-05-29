Dominik Livakovic'ten transfer iddialarına yanıt: 'Fenerbahçe’nin ne söyleyeceğini görmek lazım'

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında bulunduğu milli takım kampında geleceğine dair çıkan transfer dedikodularına açıklık getirdi.

29 yaşındaki file bekçisi, kulübün içinde bulunduğu seçim atmosferinin transfer kararlarında belirleyici olacağını vurguladı.

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Livakovic, şu an için somut bir gelişme olmadığını ifade etti.

Deneyimli eldiven yaptığı açıklamada, "Yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe'de seçimler yaklaşıyor, bunu beklemem gerekiyor. Sonrasında durum daha netleşecektir" diyerek mevcut belirsizliğin yönetimsel süreçlere bağlı olduğunu kaydetti.

Hırvat kaleci, herhangi bir kulüp tercihi olup olmadığı yönündeki soruları ise, "Hayır. Önce Fenerbahçe’nin ne söyleyeceğini görmek lazım, ardından bunu mali detaylarla birleştirmek gerekiyor" şeklinde yanıtlayarak profesyonel bir tutum sergiledi.

2023-2024 sezonunda Dinamo Zagreb'den transfer edilen Dominik Livakovic, son olarak eski takımına kiralandı ve kiralık sözleşmesi sonunda yeniden Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu.