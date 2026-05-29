Dominik Livakovic'ten transfer iddialarına yanıt: 'Fenerbahçe’nin ne söyleyeceğini görmek lazım'

29.05.2026 09:09:00
Milli takım kampında geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunan Dominik Livakovic, transfer süreciyle ilgili atılacak adımların Fenerbahçe'deki seçim sonucuna bağlı olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında bulunduğu milli takım kampında geleceğine dair çıkan transfer dedikodularına açıklık getirdi. 

29 yaşındaki file bekçisi, kulübün içinde bulunduğu seçim atmosferinin transfer kararlarında belirleyici olacağını vurguladı.

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Livakovic, şu an için somut bir gelişme olmadığını ifade etti. 

Deneyimli eldiven yaptığı açıklamada, "Yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe'de seçimler yaklaşıyor, bunu beklemem gerekiyor. Sonrasında durum daha netleşecektir" diyerek mevcut belirsizliğin yönetimsel süreçlere bağlı olduğunu kaydetti. 

Hırvat kaleci, herhangi bir kulüp tercihi olup olmadığı yönündeki soruları ise, "Hayır. Önce Fenerbahçe’nin ne söyleyeceğini görmek lazım, ardından bunu mali detaylarla birleştirmek gerekiyor" şeklinde yanıtlayarak profesyonel bir tutum sergiledi.

2023-2024 sezonunda Dinamo Zagreb'den transfer edilen Dominik Livakovic, son olarak eski takımına kiralandı ve kiralık sözleşmesi sonunda yeniden Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu.

Fenerbahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi... Livakovic'in yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb'e kiralandığını TFF'ye bildirdi.
Dinamo Zagreb'de Dominik Livakovic çıkmazı Dominik Livakovic'i geri döndürmek isteyen Dinamo Zagreb'in tecrübeli kalecinin Fenerbahçe'deki yüksek maaşı ve İtalyan kulüplerinin ilgisi nedeniyle zorlandığı iddia edildi.
Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Hırvatistan'dan Dominik Livakovic kararı Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası aday kadrosu teknik direktör Zlatko Dalic tarafından açıklandı. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Dominik Livakovic de kadroda yer aldı.