Fenerbahçe'nin gündemindeydi... Everton cephesinden Beto için açıklama!

23.01.2026 18:33:00
Fenerbahçe'nin, Everton'ın santraforu Beto için transfer girişimlerine başladığı iddia edildi. İngiliz kulübünün teknik direktörü David Moyes, Beto'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmak ihtimali üzerine golcü transferi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Everton'da forma giyen Gineli forvet Beto oldu.

Sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki santraforla ilgilendiği iddia edilirken Everton cephesinden Beto hakkında çıkan transfer söylentilerine yanıt geldi.

İngiliz takımının teknik Direktörü David Moyes, Premier Lig'de pazartesi günü Leeds United'ı konuk edecekleri maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Beto ile ilgili gelen soruları da cevapları.

Moyes, Gineli futbolcunun temsilcilerinin Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığına dair spekülasyonlardan haberi olmadığını söyledi.

İngiliz teknik adam, "Hayır, şu anda bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Onu göndermeye hazır değiliz çünkü yeterli forvetimiz yok" dedi.

Everton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.94 metre boyundaki santrafor, bu sezon 25 maçta 1030 dakika sahada kaldı ve 3 kez fileleri havalandırdı.

2023 yılında Udinese'den 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Beto, Portekiz'de Portimonense, Montijo, Tires ve Benfica'da forma giydi.

