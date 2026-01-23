Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamayı garantiledi: Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!

23.01.2026 14:46:00
Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sonu itibarıyla son 16 için play-off oynamayı garantiledi. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabını ilk 24 içinde bitirmeyi garantiledi. Matematiksel olarak ilk 8 ihtimali bitmeyen ancak mucizelere kalan sarı-lacivertlilerin yoluna play-off turundan devam etmesi bekleniyor. 

Football Meets Data, sarı-lacivertlilerin son 16 play-off turu için muhtemel rakiplerini eşleşme ihtimaline göre sıraladı. 

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

11- Celtic (Yüzde 4)

10- Bologna (Yüzde 4)

9- Dinamo Zagreb (Yüzde 5)

8- Brann (Yüzde 6)

7- Celta Vigo (Yüzde 8)

6- Lille (Yüzde 8)

5- Kızılyıldız (Yüzde 9)

4- Nottingham Forest (Yüzde 9)

3- PAOK (Yüzde 10)

2- Viktoria Plzen (Yüzde 12)

1- Panathinaikos (Yüzde 12)

