UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamayı garantiledi: Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabını ilk 24 içinde bitirmeyi garantiledi. Matematiksel olarak ilk 8 ihtimali bitmeyen ancak mucizelere kalan sarı-lacivertlilerin yoluna play-off turundan devam etmesi bekleniyor.
Football Meets Data, sarı-lacivertlilerin son 16 play-off turu için muhtemel rakiplerini eşleşme ihtimaline göre sıraladı.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:
11- Celtic (Yüzde 4)
10- Bologna (Yüzde 4)
9- Dinamo Zagreb (Yüzde 5)
8- Brann (Yüzde 6)
7- Celta Vigo (Yüzde 8)
6- Lille (Yüzde 8)
5- Kızılyıldız (Yüzde 9)
4- Nottingham Forest (Yüzde 9)
3- PAOK (Yüzde 10)
2- Viktoria Plzen (Yüzde 12)
1- Panathinaikos (Yüzde 12)