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Fenerbahçe'nin gündemindeydiler... Comolli'den Vlahovic ve Kolo Muani açıklaması!

Fenerbahçe'nin gündemindeydiler... Comolli'den Vlahovic ve Kolo Muani açıklaması!

10.06.2025 13:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin gündemindeydiler... Comolli'den Vlahovic ve Kolo Muani açıklaması!

Juventus Genel Direktörü Damien Comolli, adı Süper Lig devleriyle anılan Kolo Muani ve Fenerbahçe'ye yazılan Dusan Vlahovic için açıklamalar yaptı.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Kolo Muani ile Fenerbahçe'ye yazılan Dusan Vlahovic için Juventus kanadından resmi açıklama geldi.

Juventus Genel Direktörü Damien Comolli, kendisi için düzenlenen imza töreninde Kolo Muani ve Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili konuştu.

Damien Comolli

Öncelikle Kolo Muani hakkında açıklama yapan Comolli, Fransız yıldızın kiralık sözleşmesinin Kulüpler Dünya Kupası süresince uzatılması için PSG ile anlaştıklarını belirtti.

Comolli, Kolo Muani'nin gelecek sezon da Juventus'ta kalmak istediğini duyurdu.

Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili henüz karar vermediklerini aktaran Comolli, "Vlahovic üst düzey bir oyuncu, geçen hafta kendisiyle konuştum. Geleceği hakkında bir karara varacağız" dedi ve "Önümüzdeki verilerle rasyonel kararlar almalıyız" ifadesini kullandı.


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