Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'dan Osimhen yanıtı: 'Hoşuma gitmiyor'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kolombiyalı Jhon Duran, Türkiye'deki ilk röportajını verdi. Duran, Galatasaray'a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istediğini belirtirken; Osimhen ile kıyaslanmasına ilişkin gelen soruyu da yanıtladı.

Sarı-lacivertlilerin Portekiz'de kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Duran, Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olmak istediğini söyledi. İyi bir kamp çalışması gerçekleştirdiklerini belirten ve Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran, "Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olma geleneğini daha önce duymamıştım ama tabi ki Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atmak isterim. Bu hoşuma giden bir hedef, gol atmak istiyorum ve ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum" diye konuştu.

Sarı-lacivertli takıma şampiyonluk hedefiyle geldiğini dile getiren Duran, "Şampiyonluk için buradayım. Çünkü benim için en önemlisi kupalar kazanmak. Evet profesyonel kariyerimin başındayım, henüz bir şampiyonluk yaşamadım ama umarım ilk şampiyonluğumu burada yaşarım ki zaten ben de bu hedef doğrultusunda buraya geldim" değerlendirmesinde bulundu.

Karakterine ilişkin soruları da yanıtlayan Duran, şöyle devam etti:

"Evet ben eğlenmeyi, gülmeyi seven bir insanım. Bu anlamda taraftarlarımızın bana benzediğini düşünüyorum. Ben her zaman böyle insanlarla vakit geçirmeyi severim ki hep birlikte çok güzel anılar geçireceğimize dair hiçbir şüphem yok."

"SÖZÜNÜN ERİ BİR İNSANIM"

Jhon Duran, birçok takımdan teklif almasına karşın sözünü tutarak Fenerbahçe'yi tercih ettiğini dile getirdi.

Jhon Duran, tanıtım videosunda Kurtlar Vadisi dizisindeki "Duran Emmi" karakterinin kullanılmasına ilişkin ise, "(Duran Emmi) Daha önce duymamıştım tabi ama geldiğim andan itibaren her gün insanlar bana bu şekilde hitap ediyorlar. Dolayısıyla ben de o dizi karakterini çok iyi bir şekilde biliyorum. Belirtmiş olduğum gibi bu benimle bağdaştığı için artık insanlar beni bu şekilde çağırıyor" şeklinde görüş belirtti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ÖZLEDİM"

Jhon Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özlediğini dile getirdi.

Kulüp olarak lig aşamasına kalmayı amaçladıklarını anlatan Duran, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özledim. Bizler de kulüp olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. O turnuvaya katılmak istiyoruz çünkü bana göre kulüpler bazındaki en önemli turnuva Şampiyonlar Ligi. Bizler de Şampiyonlar Ligi'nde olup, orada iyi bir imaj sergilemek istiyoruz" diye konuştu.

OSİMHEN İLE KIYASLANMASI SORUSUNA YANIT

Sosyal medyada Galatasaray'ın transfer gündemindeki santrfor Victor Osimhen ile kıyaslanmasına ilişkin Duran, şunları kaydetti:

"Bu tarz kıyaslamalar benim hoşuma gitmiyor. Sonuçta hepimizin farklı bir yolu var, farklı bir stili var. Ben de kendime göre özgün bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarz kıyaslamaları sevmiyorum. Tabi kendisi çok iyi bir oyuncu, bu oyuna dair tutkuları olan bir oyuncu ama herkesin kalitesi herkesin özellikleri farklı. Ne o benden üstün ne de ben ondan üstünüm diyebilirim. İkimiz de kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan futbolcularız. Umarım karşılaştığımız maçlarda da taraftarlar açısından iyi bir şov olur ve herkes bundan keyif alır."

"İDOLÜM İBRAHİMOVİC"

Jhon Duran, İsveçli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i kendine idol olarak aldığını söyledi.