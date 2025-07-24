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İtalyanlardan flaş iddia: Igor Tudor, Fenerbahçeli oyuncuyu istiyor!

İtalyanlardan flaş iddia: Igor Tudor, Fenerbahçeli oyuncuyu istiyor!

24.07.2025 16:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İtalyanlardan flaş iddia: Igor Tudor, Fenerbahçeli oyuncuyu istiyor!

Igor Tudor yönetiminde yeni sezona hazırlanan Juventus'un transfer listesindeki adaylardan birinin de Sofyan Amrabat olduğu iddia edildi.

Yaz transfer döneminde şu ana kadar kaleci, stoper ve hücum hattını güçlendiren Juventus, orta saha için adaylarını belirledi.

Juventus'un Manuel Locatelli ve Khephren Thuram'la rotasyona girebilecek isimler aradığı belirtildi. İtalyan ekibi, yüksek maliyetli bir ilk 11 oyuncusu almak yerine rotasyonda kullanabileceği bir futbolcu arıyor.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde bu isimlerden birinin Tottenham'dan Yves Bissouma olduğu ancak deneyimli futbolcunun AB ülkeleri dışından bir oyuncu olması nedeniyle Nahuel Molina'nın yerini alabileceği kaydedildi.

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Sofyan Amrabat

Ek olarak Fenerbahçe'den ayrılığı gündemde olan Sofyan Amrabat'ın da Juventus'un listesindeki adaylardan biri olduğu ve Faslı oyuncuyu Igor Tudor'un beğendiğine dikkat çekildi. Ancak transfer maliyetinin 15 milyon Euro'yu bulabileceğine vurgu yapıldı.

Newcaste United'dan Sandro Tonali ve Inter'den Davide Frattesi'nin transferlerinin ise bu aşamada pek mümkün olmadığı belirtildi.

İlgili Konular: #juventus #Igor Tudor #Sofyan Amrabat

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