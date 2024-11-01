Fenerbahçe, Obradovic’li Partizan ile karşı karşıya geliyor: Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'de haftanın beklenen maçı Fenerbahçe Beko-Partizan mücadelesine sayılı saatler kaldı. Fenerbahçe Beko’nun eski koçu Obradovic, Partizan ile birlikte Ülker Arena’ya çıkacak. Fenerbahçe Beko-Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague heyecanı Fenerbahçe Beko-Partizan mücadelesi ile devam ediyor.
FENERBAHÇE PARTIZAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko’nun eski koçu Obradovic, Partizan ile birlikte Ülker Arena’ya çıkıyor.
EuroLeague’de sezonun merakla beklenen maçlarından Fenerbahçe Beko-Partizan maçı bugün saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE PARTIZAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko’nun iç sahada oynayacağı çift maç haftasının ikinci maçı Fenerbahçe Beko - Partizan mücadelesi Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu üzerinden S Sport’tan canlı yayımlanacak.
Etiketler: #fenerbahçe beko #Partizan #zeljko obradovic
Spor Haberleri
- Enes Çelik'ten Avrupa Şampiyonasında madalya
- Milli halterci Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu!
- Yıldız futbolcu Galatasaray maçında yok!
- İspanyol futbolcu sel felaketinde hayatını kaybetti!
- Karşıyaka Spor Kulübü 112 yaşında!
- Bursaspor’dan 10 maç sonra bir ilk!
- Fenerbahçe, Obradovic’li Partizan ile karşılaşıyor
- Manchester United’da Ruben Amorim dönemi
- Şanlıurfaspor Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştı
- Beşiktaş yönetimi futbol takımını ziyaret etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı yenen isim belli oldu
- Ersan Şen ve DEVA Partili Ekmen arasında büyük tartışma
- Vaizden Atatürk ve Cumhuriyete hakaret
- 'Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım...'
- 'Ben şimdi 'I love you' desem...'
- Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt
- Amca Salim Güran cinayet gecesi dereye gitmiş!
- Belediyelerin gelirlerini nasıl etkileyecek?
- 'Bu kez vaziyet çok vahim...'
- 'Yeni dönemin sayfasını açıyoruz...'