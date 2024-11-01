Fenerbahçe, Obradovic’li Partizan ile karşı karşıya geliyor: Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de haftanın beklenen maçı Fenerbahçe Beko-Partizan mücadelesine sayılı saatler kaldı. Fenerbahçe Beko’nun eski koçu Obradovic, Partizan ile birlikte Ülker Arena’ya çıkacak. Fenerbahçe Beko-Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Obradovic’li Partizan ile karşı karşıya geliyor: Fenerbahçe Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 16:36

EuroLeague heyecanı Fenerbahçe Beko-Partizan mücadelesi ile devam ediyor.

FENERBAHÇE PARTIZAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko’nun eski koçu Obradovic, Partizan ile birlikte Ülker Arena’ya çıkıyor.

EuroLeague’de sezonun merakla beklenen maçlarından Fenerbahçe Beko-Partizan maçı bugün saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE PARTIZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko’nun iç sahada oynayacağı çift maç haftasının ikinci maçı Fenerbahçe Beko - Partizan mücadelesi Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu üzerinden S Sport’tan canlı yayımlanacak.

 

 


Etiketler: #fenerbahçe beko #Partizan #zeljko obradovic

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