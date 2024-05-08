Yunan basınından Ergin Ataman'a büyük övgü: 'Obradovic'in lanetini kırdı'

Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:07

Güncelleme: 08.05.2024 - 16:07

THY EuroLeague'de Panathinaikos, 5. maçta Maccabi Tel Aviv'i 81-72 yendi ve seride 3-2 öne geçerek Final Four biletini aldı. Yunan basını Ergin Ataman'a övgüler yağdırdı.

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u 12 yıl aranın ardından Final Four'a taşıması Yunan medyasında da geniş yankı buldu. Son olarak 2012'de İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Final Four'a katılan Panathinaikos yarı finalde CSKA Moskova'ya yenilerek elenmiş ve üçüncülük maçında da Barcelona'ya kaybederek turnuvayı 4. tamamlamıştı.

"OBRADOVİC'İN LANETİNİ KIRDI"

Yunanistan basınından Andro adlı haber sitesi, "Ergin Ataman, Obradovic'in lanetini kırdı" başlığını kullanarak Panathinaikos'un Obradovic sonrası Ergin Ataman ile ilk kez Final Four biletini aldığını okuyucularına aktardı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Takvimler 13 Mayıs 2012'yi gösteriyordu: Panathinaikos, Final 4 yarı finalinde Barcelona'ya kaybettiğini biliyordu ve bavulunda dördüncülükle İstanbul'dan ayrılıyordu. Atmosfer iyi değildi ama Yeşiller'in önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda yaşayacaklarına hiç benzemiyordu. Birkaç hafta sonra Yunanistan şampiyonluğunu Olympiacos'a kaptıran "altı yıldızlı imparatorluğun" mimarı Zeljko Obradovic 13 sezonun ardından takıma veda edecekti. Bu Panathinaikos'un Avrupa'daki "taş" yıllarının başlangıcıydı. Bir yandan Avrupa'nın büyük çoğunluğunun içinde bulunduğu ekonomik kriz, diğer yandan Obradovic'in yerini dolduracak bir koç bulamama (beklentisi) PAO'yu vasatlık, gevezelik ve aceleci hamlelerden oluşan bir kısır döngüye sokacak. İstanbul'daki o geceden bu yana geçen 11 yılda, yeşil kulübeden eşit sayıda koç geçti ve hiçbiri iki yıldan fazla kalamadı. Ancak görünen o ki 11 yıl Dimitris Giannakopoulos'a fazla geldi: Yeşillerin güçlü adamı geçtiğimiz Haziran ayında Ergin Ataman ile ilk bombayı patlattı. Birkaç gün sonra Olympiakos'tan Kostas Sloukas'ı transfer ederek ikinci bombayı patlattı. Ve Ekim ayında üçüncü bomba NBA'den Kendrick Nunn'ın gelişiyle patladı! Hedef belli: Şampiyonluk ve Euroleague."

"BAŞARININ GELECEĞİNİ GÖSTERDİ"



"Elbette, daha önce de söylediğimiz gibi, takımlar bir gecede kurulmaz. Ancak doğru hamleler yapılmıştı ve bu sezon boyunca kendini gösterdi. Sloukas ve Nunn takımı sezon boyunca taşıyan isimler olabilir ama takımı doğru şekilde "yönlendiren" kişi Ataman oldu. Yıllar sonra bir takım kurdu, bir parlama değil, bir çekirdek takım. Zaman geçtikçe kaynaşan ve daha iyi oynayan bir takım."

"Maccabi OAKA'da başarıya ulaştığında ve Berlin Final Four'undan elenme tehlikesi belirdiğinde bile Ataman'ın yerinden kıpırdamayacağını düşünüyorduk. Takıma koçluk yapma şekli, er ya da geç başarının geleceğini gösteriyordu. Sonunda geldi... Hızlı bir şekilde ve Salı gecesi Panathinaikos 12 yıl sonra ilk kez Final Four'a kaldı ve 7. yıldızı için Berlin'e gitti."

"DOĞRU YOLDA İLERLİYOR"

"Taraftarlar bunu istiyor, başkan bunu istiyor, oyuncular ve koç bunu istiyor. Bu çok mantıklı. Ancak bir şeyi unutmamalıyız: takım yeni, bu yıl inşa edildi ve Mayıs sonunda Berlin'de ne olursa olsun, tasarım değişmemeli. Kupa olsun ya da olmasın, yıllar sonra Panathinaikos doğru yolda ilerliyor. Dışarıda kalmak utanç verici olurdu."