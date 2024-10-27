Fenerbahçe Beko deplasmanda güldü: 4'te 4 yaptı!
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında karşılaştığı Darüşşafaka Lassa'yı 97-87 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Darüşşafaka Lassa'yı 97-87 yendi.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Darüşşafaka Lassa: Moore 34, Tinkle 14, Gach 14, Enes Berkay Taşkıran 6, Ege Demir 4, Yiğit Onan 12, Tolga Kay, Tarık Sezgün, Appleby 3, Ege Akçay
Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 16, Hall 7, Hayes-Davis 3, Zagars 9, Marjanovic 16, Birch 14, Mays 12, Metecan Birsen 10, Baldwin 4, Tarık Biberovic 4, Emre Ekşioğlu, Erten Gazi 2
1. Periyot: 29-21
Devre: 50-48
3. Periyot: 73-76
Spor Haberleri
- Mourinho'dan Bodrum maçı açıklaması!
- Erzurumspor 3 puanı 4 golle aldı!
- Kayıp yakınlarından TFF atamasına tepki!
- Pendikspor'a deplasmanda tek gol yetti!
- Fenerbahçe Beko 4'te 4 yaptı!
- Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
- Denizlispor deplasmanda 1 puanı kurtardı!
- Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'ye tepki!
- Arda Güler için astronomik teklif!
- Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a yanıt
En Çok Okunan Haberler
-
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Kirada yeni dönem resmen başlıyor
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- Bakanlıktan yeni ifşa: Marka marka açıklandı
- Özel'den Erdoğan'a: Artık sözcünün görevi bitti!
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'