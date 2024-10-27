Fenerbahçe Beko deplasmanda güldü: 4'te 4 yaptı!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında karşılaştığı Darüşşafaka Lassa'yı 97-87 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko deplasmanda güldü: 4'te 4 yaptı!
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AA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 18:15

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Darüşşafaka Lassa'yı 97-87 yendi.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Darüşşafaka Lassa: Moore 34, Tinkle 14, Gach 14, Enes Berkay Taşkıran 6, Ege Demir 4, Yiğit Onan 12, Tolga Kay, Tarık Sezgün, Appleby 3, Ege Akçay

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 16, Hall 7, Hayes-Davis 3, Zagars 9, Marjanovic 16, Birch 14, Mays 12, Metecan Birsen 10, Baldwin 4, Tarık Biberovic 4, Emre Ekşioğlu, Erten Gazi 2

1. Periyot: 29-21

Devre: 50-48

3. Periyot: 73-76


Etiketler: #fenerbahçe #fenerbahçe beko #Darüşşafaka Lassa #Basketbol Süper Ligi

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