Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four üçüncülük maçında Almanya'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 09:36
Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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THY EuroLeague Final-Four'da üçüncülük maçına çıkacak Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport'tan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE'NİN ÜÇÜNCÜLÜĞÜ YOK

6 kez bu organizasyonda mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 kez final oynayıp 1 kez kupayı kaldırma başarısı gösterirken, 2 kez de dördüncü oldu.

2014-2015 sezonunda Madrid'deki Dörtlü Final'in ilk maçında Real Madrid'e 96-87 kaybeden Fenerbahçe, üçüncülük karşılaşmasında ise Rusya'nın CSKA Moskova takımına 86-80 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada bitirdi.

Fenerbahçe Beko, 2018-2019 sezonunda da üçüncülük maçına çıktı. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki organizasyondaki ilk müsabakasında Anadolu Efes'e 92-73 kaybeden sarı-lacivertliler, üçüncülük maçında Real Madrid'e 94-75 kaybetti.

OLYMPIAKOS ÖNDE

Fenerbahçe ile Olympiakos, EuroLeague'nin FIBA'dan ayrıldığı 2002 yılından bu yana 33 kez karşı karşıya geldi.

Oynanan bu karşılaşmalarda Yunanistan temsilcisi 17 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe ise 16 kez kazandı.

İki takım bu sezon oynanan maçlarda birer galibiyet aldı.

Fenerbahçe Beko taraftarının önünde 79-77 kazanırken, Yunanistan'da oynanan müsabaka ise Olympiakos'un 84-81'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

"KAZANMAK ÖNEMLİ"

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier maç öncesinde şu ifadeleri kullandı:

"Kaybeden iki takımın üçüncülük maçına konsantre olması kolay değil. Ama EuroLeague'de bir maçımız kaldı. Bu maçı kazanarak bitirmek bizim için önemli olacak. Sonrasında dönüp Basketbol Süper Ligi'nde play-off serimize devam edeceğiz."


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