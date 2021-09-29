Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır, Mesut hastalandı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 18:39

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

İdmana, gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil'in yanı sıra, belinde ağrı olan Serdar Aziz katılmadı. Mesut Özil'in mücadelede yer alıp almayacağı ise yarın belli olacak. Mesut Özil PCR testinden de geçti.



