Fenerbahçe, Omar Fayed'i Arouca'ya kiraladı

Fenerbahçe, kadrosunda yer alan genç savunma oyuncusu Omar Fayed'in Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca'ya transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Arouca forması giyeceği belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed'in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."

Omar Fayed, 2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katıldı. Ardından Belçika ekibi Beerschot ve Sırbistan temsilcisi Novi Pazar'a kiralandı. Sarı-lacivertlilerle 2027 yılına kadar kontratı bulunan genç savunmacının güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz sezon Beerschot formasıyla 15 maça çıkan Omar Fayed, 1 asistlik katkı sağladı.

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon Osayi-Samuel, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emir Ortakaya, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Yiğit Fidan, Burak Kapacak, Arda Akgün ve Ertuğrul Çetin ile yollar ayrılmıştı.