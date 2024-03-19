Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında kendi evinde Allianz Vero Volley ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:39
Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda 3-0 kaybettiği eşleşmenin rövanşında İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'i ağırlayacak.

FENERBAHÇE - VERO VOLLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - VERO VOLLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Rumen hakem Benone Visan ile Yunan Alexandros Mylokanis yönetecek.

FENERBAHÇE FİNALE NASIL YÜKSELİR?

Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda maçı altın sete taşıyacak.

Allianz Vero Volley, iki set kazanması durumunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf olacak.

Turu geçen ekip, Eczacıbaşı Dynavit-A. Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.


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