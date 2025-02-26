Fenerbahçe Opet bir kez daha Final Four'da!

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği Beretta Famila Schio'yu 64-60 mağlup etti ve adını üst üste beşinci kez Final Four'a yazdırdı.

Fenerbahçe Opet bir kez daha Final Four'da!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 21:33

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçında konuk ettiği İtalya'nın Beretta Famila ekibini 64-60 mağlup etti.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 86-80 yenen sarı-lacivertli takım, 6'lı Final'de yarı finale yükseldi.

Beretta Famila ise 6'lı Final'de çeyrek finale kaldı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Josip Jurcevic (Hırvatistan), Blaz Zupancic (Slovenya)

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 6, Williams 16, Charles 12, Meesseman 19, Olcay Çakır, Badiane 6

Beretta Famila: Juhasz 8, Bestagno, Salaun 5, Dojkic 2, Laksa 25, Sottana 6, Verona 6, Andre 6, Keys 2

1. Periyot: 24-17

Devre: 42-26

3. Periyot: 50-40


Etiketler: #fenerbahçe opet #Beretta Famila Schio #euroleague women
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