Fenerbahçe Opet, Calcit Kamnik'i devirdi: Çeyrek final biletini cebine koydu!

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Calcit Kamnik'i 3-0 mağlup ederek çeyrek final bileti aldı.

AA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:38
Fenerbahçe Opet, Calcit Kamnik'i devirdi: Çeyrek final biletini cebine koydu!
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Fenerbahçe Opet, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında konuk olduğu Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibini 3-0 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, 25-21, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla 5'te 5 yapan Fenerbahçe Opet, son hafta öncesi grup liderliğini garantileyerek çeyrek final bileti aldı. Son sıradaki Calcit Kamnik ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.


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