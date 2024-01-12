Fenerbahçe Opet, Calcit Kamnik'i devirdi: Çeyrek final biletini cebine koydu!
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Calcit Kamnik'i 3-0 mağlup ederek çeyrek final bileti aldı.
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Fenerbahçe Opet, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında konuk olduğu Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibini 3-0 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.
Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, 25-21, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip geldi.
Bu sonuçla 5'te 5 yapan Fenerbahçe Opet, son hafta öncesi grup liderliğini garantileyerek çeyrek final bileti aldı. Son sıradaki Calcit Kamnik ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
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