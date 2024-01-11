Resmi açıklama yapıldı: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye imza attı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 21:59
Resmi açıklama yapıldı: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye imza attı!
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Fenerbahçe, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den Bonucci için yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcımız Okan Özkan da yer aldı.

Leonardo Bonucci'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz."


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