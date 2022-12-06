Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'ye acımadı
CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Opet, kendi evinde konuk ettiği Tenerife La Laguna'yı 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sahasında İspanya’nın Tenerife La Laguna takımını 25-17, 27-25, 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.
Sarı-lacivertli takımda mücadeleyi 16 sayıyla tamamlayan Rus smaçör Arina Federovtseva, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Fenerbahçe Opet, D Grubu’ndaki ikinci maçında, 21 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Almanya’nın Allianz MTV Stuttgart takımına konuk olacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Igor Porvaznik (Slovakya)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva (Gizem Örge, Cristina, Buse Ünal, Meryem Boz, Ergül Eroğlu, Beliz Başkır)
Tenerife La Laguna: Nsungimina, Wolowicz, Munoz, Arredondo, Niece, Lengweiler (Labres, Claveria, Gustafsson)
Setler: 25-17, 27-25, 25-14
Süre: 72 dakika (20, 30, 22)
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması