Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'ye acımadı

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Opet, kendi evinde konuk ettiği Tenerife La Laguna'yı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 20:35
Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'ye acımadı
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Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sahasında İspanya’nın Tenerife La Laguna takımını 25-17, 27-25, 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Sarı-lacivertli takımda mücadeleyi 16 sayıyla tamamlayan Rus smaçör Arina Federovtseva, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Fenerbahçe Opet, D Grubu’ndaki ikinci maçında, 21 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Almanya’nın Allianz MTV Stuttgart takımına konuk olacak. 

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Igor Porvaznik (Slovakya)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva (Gizem Örge, Cristina, Buse Ünal, Meryem Boz, Ergül Eroğlu, Beliz Başkır)

Tenerife La Laguna: Nsungimina, Wolowicz, Munoz, Arredondo, Niece, Lengweiler (Labres, Claveria, Gustafsson)

Setler: 25-17, 27-25, 25-14

Süre: 72 dakika (20, 30, 22)


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