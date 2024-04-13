Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Opet deplasmanda oynadığı ilk maçta Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti.
Üç galibiyete ulaşan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak.
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