Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:41
Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak. 

Fenerbahçe Opet deplasmanda oynadığı ilk maçta Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti.

Üç galibiyete ulaşan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak.


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